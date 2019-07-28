سؤال نيابي عن سكة الحديد مع الكيان المحتل

وطنا اليوم-عمان:وجهت النائب ديمة طهبوب سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول نية الحكومة تنفيذ مشاريع مشتركة للسكك الحديدية مع الاحتلال الاسرائيلي.

وجاء السؤال النيابي لطهبوب بعد إعلان عدة مصادر رسمية وإعلامية تابعة للاحتلال عن وجود مخططات لإنشاء سكك حديدية مشتركة مع الأردن بهدف الربط مع عدة دول عربية مجاورة.

وفيما يلي نص السؤال:

1- هل عرض الكيان الصهيوني على الحكومة اي مقترحات أو أفكار لمد خطوط سكك حديدية مشتركة ؟

2- هل تنوي الحكومة دراسة تنفيذ مشاريع سكك حديدية مشتركة مع الكيان الصهيوني المحتل ؟

3- هل عرضت اي دولة عربية على الحكومة اي مقترحات أو أفكار لمد خطوط سكك حديدية مشتركة ؟

4- هل تنوي الحكومة دراسة تنفيذ مشاريع سكك حديدية مشتركة مع اي دولة عربية مجاورة ؟

5- هل هناك علاقة بين إنشاء الحكومة لميناء بري في محافظة معان بأي خطط او مشاريع مستقبلية لإنشاء سكك

حديد مشتركة مع الكيان الصهيوني أو أي دول عربية مجاورة ؟

6- هل تقدمت أي جهات للاستثمار في مجال مشاريع إنشاء سكك حديد لنقل الركاب و او البضائع في الأردن، مع بيان من هي هذه الجهات، ومن هم وسطاؤها أو و وكلاؤها في الأردن، وما هي هذه المشاريع وأين هي المواقع المقترحة التي ستقام فيها، وهل تم دراسة الجدوى الاقتصادية لذلك، وما نتائج تلك الدراسات، وهل لهذه المشاريع المقترحة أي علاقة بعمل شبكات سكك حديدية مشتركة مع الكيان الصهيوني ؟