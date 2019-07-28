نائب يهاجم كرزون: شبه عارية بجرش والحكومة صامتة

وطنا اليوم-عمان:هاجم النائب صالح العرموطي، الأحد، المغنية الأردنية ديانا كرزون، وذلك بعد ظهورها على مسرح مهرجان جرش، بفسان أثار جدلا واسعا على منصات التواصل، واعتبرته الغالبية جريء جدا وفيه عري لا يتناسب مع خصوصية المهرجان، ولا مع الذوق العام الأردني.

ولم يسم العرموطي، كرزون بشكل صريح، لكنها إشارة واضحة بأنه يقصدها.

وقال العرموطي، خلال جلسة صباحية لمجلس النواب، إن “المغنية ظهرت شبه عارية، دون أن تحرك الحكومة ساكنا”.

وحمّل “الحكومة مسؤولية الصمت إزاء ما فعلته المغنية”.

واعتبر العرموطي، “هذا الفعل، اختراقا للقيم الأردنية، بطريقة فاضحة”.