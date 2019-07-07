 وطنا نيوز -مصدر : النائب الزعبي لم يقم بزيارة لبنان منذ سنوات
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مصدر : النائب الزعبي لم يقم بزيارة لبنان منذ سنوات
التاريخ : 26-07-2019 01:56:51 المشاهدات: 865

وطنا اليوم-عمان:نفت مصادر مطلعة عدم صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول أحد المنشورات التي تتهم النائب فواز الزعبي بالتحرش بإحدى الفتيات في لبنان.
 واكدت المصادر أنه وبعد شكوى تم تقديمها من النائب وبعد التحري من الأجهزة المختصة تبين أن الصفحة تصدر من بولندا وان اسم الحساب وهمي وغير حقيقي.
كما أكدت المصادر أن النائب الزعبي لم يقم بزيارة لبنان منذ سنوات ولم يقم بدفع أي تعويض وان الهدف من كل ذلك الأمر هو الاساءة النائب وتشويه صورته.

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