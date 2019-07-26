خوري يهاجم السفارة الأمريكية بسبب توجيهي الأردن

وطنا اليوم-عمان:هاجم النائب طارق خوري، السفارة الأمريكية في عمّان، بعد تحذيرها رعايا في الأردن، من إطلاق العيارات النارية خلال احتفالات امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".

وكتب خوري تغريدة له عبر تويتر قال فيها "السفاهة الامريكية تحذر رعاياها من "رصاص التوجيهي" ولا تحذر من رصاص الاحتلال في فلسطين !!!".

ودعت السفارة الأمريكية رعاياها في الأردن، لضرورة بقاءهم في منازلهم أو أي مأوى آمن بعيدًا عن أماكن الاحتفالات التي تشهد إطلاق أعيرة نارية، وتجنب الخروج إلى الشوارع وقت الاحتفالات.