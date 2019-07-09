الرئيسية | تحت القبة استهجان من مصافحة بلتاجي للسفير الاسرائيلي ودعوة لمحاكمته

وطنا اليوم-عمان:أستهجن رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود، من الوزير وأمين عمّان الاسبق وعضو مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية عقل بلتاجي لمصافحته سفير الكيان الصهيوني في عمّان.

ورفض السعود "التطبيع مع الكيان الغاصب" الذي يقتل الاطفال والكبار بدم بارد ويغتصب الأرض، مستهجناً مصافحة بلتاجي للسفير الاسرائيلي في أرض "الحشد والرباط".

وتابع السعود في الوقت الذي تسال به دماء ابناءنا واخواننا وامهاتنا على ارض فلسطين الحبيبة يلتقي بلتاجي مع السفير الاسرائيلي الذي يتجول خلسه في عمان .

واستنكر السعود تصرف بلتاجي "الذي تقلد مناصب عديدة في الدولة الاردنية أن يصافح يداً تلوثت بدماء الاشقاء الفلسطينيين" وفي ظل الحصار البربري الغاشم على غزة وحصار مليونين مواطن يقوم بلتاجي مصافحة السفير وشكره على قتل الابرياء مع العدو الذي نكث كل مواثيق ومعاهدات السلام .

داعيا بالوقت نفسة ان يتم محاكمة عقل بلتاجي شعبيا على تصرفه الذي لايمثل الاردنيين .

وذكّر السعود بالموقف الاردني الثابت والذي رضعه الاردنيون وغير القابل للتسامح مع هذا الكيان الغاصب.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر