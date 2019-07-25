 وطنا نيوز -مطالبة بإجراء حكومي بعد وفاة طالب أردني في قبرص
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مطالبة بإجراء حكومي بعد وفاة طالب أردني في قبرص
التاريخ : 23-07-2019 04:49:05 المشاهدات: 413

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب المهندس، خليل عطية الحكومة فتح تحقيق بوفاة الطالب الأردني يوسف أبو زيادة، الذي توفي قبل ايام من تخرجه، والوقوف على أسباب وفاته وتزويده بنتائح التحقيق
كما طالب النائب عطية، بفتح مكتب تمثيل أردني في قبرص جراء تزايد اعداد الطلاب الاردنيين الراغبين بالدراسة في قبرص .

وفيما يلي البيان الصادر عن النائب المهندس خليل عطيه.

تحية طيبه وبعد،،،
لقد صدمنا كما كل الأردنيين نبأ وفاة الطالب الأردني يوسف أبو زيادة الطالب المبدع المتميز المجد أثناء تواجده في دولة قبرص التركية للدراسة، والذي كان يستعد ويعيش أيامه المتبقية في إقامته للتخرج من الجامعة، فلا نقول سوى إنا لله وإنا اليه راجعون،
ولا نتهم أحد في هذا البيان، ونقول قدر الله وما شاء فعل معزياً أهله محتسباً عند الله الشهادة ليوسف، ونظراً لتزايد أعداد الأردنيين الطلب ورغبتهم في الدراسة نرجو الحكومة وبالسرعة اجراء فتح مكتب تمثيل للأردن في قبرص، وبذات الوقت التحرك الحكومي للاطلاع عن قرب حول مجريات مقتل الشهيد يوسف أبو زيادة، والوقوف على أسبابه وإعلامنا بذلك.

واقبلوا فائق الاحترام ,,,,,
النائب
المهندس خليل عطية


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