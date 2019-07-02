العرموطي يكشف : اعتقالات لأردنيين في السعودية

وطنا اليوم-عمان:كشف النائب صالح العرموطي، عن ورود شكاوى من مواطنين، حول اعتقال أفراد من عائلاتهم، في السعودية.

وقال العرموطي ، إن "عددا كبيرا" من الأشخاص، اشتكوا من اعتقال السعودية لأردنيين، خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن الاعتقالات "ليس لها مبرر"، وجرت دون تقديم المعتقلين للمحاكمة.

من ناحيته، ذكر ابن أحد المعتقلين في السعودية، أن والده اعتُقل من مطار الرياض، وهو في طريق عودته إلى الأردن.

وأضاف، أن والده، يتواجد في سجن، بالعاصمة السعودية الرياض، منذ نحو أسبوعين.

وبيّن أن العائلة، أبلغت وزارة الخارجية، بنبأ اعتقال الوالد.