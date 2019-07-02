 وطنا نيوز -العرموطي يكشف : اعتقالات لأردنيين في السعودية
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العرموطي يكشف : اعتقالات لأردنيين في السعودية
التاريخ : 21-07-2019 09:31:03 المشاهدات: 1388

وطنا اليوم-عمان:كشف النائب صالح العرموطي، عن ورود شكاوى من مواطنين، حول اعتقال أفراد من عائلاتهم، في السعودية.

وقال العرموطي ، إن "عددا كبيرا" من الأشخاص، اشتكوا من اعتقال السعودية لأردنيين، خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن الاعتقالات "ليس لها مبرر"، وجرت دون تقديم المعتقلين للمحاكمة.

من ناحيته، ذكر ابن أحد المعتقلين في السعودية، أن والده اعتُقل من مطار الرياض، وهو في طريق عودته إلى الأردن.

وأضاف، أن والده، يتواجد في سجن، بالعاصمة السعودية الرياض، منذ نحو أسبوعين.

وبيّن أن العائلة، أبلغت وزارة الخارجية، بنبأ اعتقال الوالد.


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