تسليم علوش قائمة بأسماء المعتقلين الأردنيين بسوريا

وطنا اليوم-عمان:زارت لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية-السورية، برئاسة النائب طارق خوري، الاحد سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان، وسلمت القائم بأعمال السفير أيمن علوش قائمة بأسماء المعتقلين الأردنيين في السجون السورية.

وقال بيان صادر عن اللجنة ان الزيارة جاءت تكريماً لـ"علوش" بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأردن، حيث تم تسليمه درعاً تقديراً لدوره وجهوده التي بذلها في إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية وفتح المعابر الحدودية لمعالجة التحديات التي تواجه الجانبين.

واكد خوري أنه تم تسليم علوش مذكرة بأسماء المعتقلين الأردنيين في السجون السورية بهدف متابعتها مع حكومة بلاده وبذل الجهود التي تسهم في الافراج عنهم. ودعا خوري الى توحيد الجهود العربية لبناء تكتلات سياسية واقتصادية قادرة على دحض المشاريع والمؤامرات التي تستهدف الدول العربية وفي مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية. كما جرى خلال الزيارة، التي ضمت الى جانب خوري عضوي اللجنة النائبين نضال الطعاني وقيس زيادين، النظر الى الامام نحو علاقات اخوية راسخة بين عمان ودمشق تسهم بتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، لافتين الى القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية بينهما. بدورهما قال الطعاني وزيادين ان العلاقات الأردنية السورية قوية ومتينة وراسخة وقائمة على المحبة والاخوة، مؤكديّن حرصهما على تطويرها على مختلف الصعد.