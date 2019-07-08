محتجون أمام النواب يطالبون بـ تكفيل وضاح الحمود

وطنا اليوم-عمان:احتج عدد من ذوي مدير الجمارك السابق وضاح الحمود، أمام مجلس النواب في العاصمة عمان، للمطالبة بتكفيله.

وطالب ذوو الحمود بقبول طلب تكفيله من قبل محكمة أمن الدولة، مطالبين ايضا بمحاكمته من قبل محكمة مدينة .

ياتي ذلك قبيل انعقاد الجلسة الاولى للنواب في الدورة الاستثنائية الجديدة.

يشار الى أن الحمود، هو أحد المهتمين بقضية الدخان، رفقة المتهمين الآخرين أبرزهم عوني مطيع والوزير الاسبق وجيه عويص.