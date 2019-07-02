الصقور يثمن لقاء الملك الانسان مع ابنائه

وطنا اليوم ـ عمان



ثمن سعادة النائب مجحم الصقور رئيس كتلة العدالة النيابية لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه العفوي المتواضع مع ابناءه الطلبه في لقاء حل البساطةوالعفوية والتواضع والانسانية ، والحديث من خلال اللقاء عن الكثير الكثير من المراحل البسيطة والمهمة في حياة قائد الوطن حماه الله .



حيث أكد الصقور أن شخصية القائد هي شخصية قريبة ومتواضعه ، ولدت قريبة من المواطن منذ ان كان جلالته ضابطا في القوات المسلحة بين اخوته وابنائه في الأجهزة الأمنية الى يومنا هذا .



وأكد الصقور ايضا أن اللقاء كان غير عاديا ، اذ أن جلالته كان بسيطا في تناول ذكريات بأدق التفاصيل للعائلة الهاشمية وغيرها من المواضيع التي تهم مستقبل الأردن .



حيث وصف الصقور اللقاء بأنه قريب ن القلب يحمل بين طياته رسالة يؤكد بها جلالته أن الاردنيين والقائد في خندق واحد لمواجة التحديات التي تواجهنا ، حيث أن المقابلة التي جمعت القائد مع ابنائه ليس الا انها كانت مقابلة تتمتع بالبساطة والعائلية .



مشيرا الى أننا كاردنيين نؤكد التفافنا وتكاتفنا صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية لمواجة كافة التحديات وفي خطى ثابتة نحو طريق النهضة والتقدم .



الصقور أكد أن جلالة الملك ذات شخصية متواضعة الى ابعد الحدود ، وفي الوقت ذاته تفرض هيبة واحترام في المكان ، مشيرا إلى أن اللقاء اتسم بالصراحة في كثير من القضايا والمراحل التي مرت في حياة القائد حماه الله .



حيث أن هذا اللقاء حمل بين طياته البساطة والعفوية ، لقاء محبة وود مع الملك الانسان حوار تنوعت به الاسئلة بين الفرح والغصب والمحبة والزعل ، مشاعر تختلط فيها قصص وروايات وأحداث تتكلم عن قصة الانسان الملك الذي يعشق وطنه وشعبه والذي تربى على ايدي اغلى الرجال واعظمهم حكمة وابوة وانسانية .



وأشار إلى أن إجابات جلالة الملك رغم سهولتها وبساطتها الى انها تحمل الكثير من الرسائل المهمة التي تخص مستقبل الاردن ودوره على الصعيد العربي والعالمي ، وانه في كل سؤال كانت تزيد دفعة الأمل والتفاؤل دفعة أمل وتفاؤل ، وحنان الاب ودفئ مشاعره تجاه ابنائه الاردنيين .



هذا اللقاء الملكي هو رسالة ملكية للاردنيين في الداخل والخارج والعالم أجمع بان الاردن بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة حماها الله ، وصبر وتحمل شعبه ، يحقق الانجازات الكثيرة والمتعاقبة ، وأن مستقبل الأردن بإذن الله سيكون مستقبلا واعدا بإذنه تعالى ، لأن الاردن الان ورغم كل التحديات والظروف المحيطة به ، يحظى بإحترام عالمي دولي كبير ، لأن الاردنين بصبرهم اكدوا للعالم أنهم مهما تعاظمت التحديات يخرجوا منها بشكل أقوى مما مضى ، لأن الاردنيين نجدهم في أحلك الظروف من كافة المنابت والأصول يلتفون حول قيادتهم الهاشمية بنسيج واحد يصعب على أي كان اختراقه .



حماك الله سيدي ابا الحسين وحمى الاردن العظيم وشعبه الطيب الوفي بعينه التي لا تنام .