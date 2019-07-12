الرئيسية | تحت القبة النواب يعقد أولى جلسات الاستثنائية الأحد المقبل

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دعوة المجلس للانعقاد يوم الأحد المقبل. ودعا الطراونة المجلس للانعقاد الأحد الموافق 21-7-2019 الساعة 10:30 صباحاً، لمناقشة جدول اعمال الجلسة (1)، وقد تم توزيع جدول أعمال الجلسة الكترونياً على الأجهزة اللوحية (iPad) وموقع المجلس الإلكتروني: https://bit.ly/32z54Ru وكان قد صدرت الإرادة الملكية السامية في 25 حزيران 2019 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الحادي والعشرين من شهر تموز سنة 2019 ميلادية من أجل إقرار الأمور التالية:1- مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019. 2- مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019. 3- مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019. 4- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019. 5- مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019. 6- مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019. 7- مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019. 8- مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019. 9- مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019. 10- مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019. 11- مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019. 12- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016. 13- مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر