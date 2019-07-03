الطراونة : سأتحدث عن بيت مال المسلمين بالمكان والزمان المناسبين

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب الدكتور مصلح الطراونة رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " إلى أصدقائه ومتابعيه الذين يطلبون منه الحديث حول ما تم قام به من توجيه أسئلة بخصوص شركة تطوير العقبة

حيث أكد الطراونة انه سيقوم بالتحدث في المكان والزمان المناسبين بعد الإجابة على كل ما تم طرحه من أسئلة بخصوص بيت مال المسلمين ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والباقي مقدور عليه.