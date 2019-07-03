الطراونة: مشاركة الأردن في ورشة البحرين كانت خاطئة

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، عن عدم رغبته في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في الأردن.

وقال الطراونة خلال جلسة نظمها مركز "حماية وحرية الصحفيين"، مساء الإثنين: إن التغيير الجذري يبدأ من قانون الإنتخابات.

وأضاف : "ان نظام الانتخاب بحسب ما سمعنا من الحكومة فيه تناقض ، وهناك من يقول تعديل طفيف ومن يقول جذري ، لكن أرجح كفة انه لن يكون هناك تعديلات جذرية".

واعتبر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أن مشاركة الأردن في ورشة البحرين أو ما يعرف بالشق الاقتصادي لصفقة القرن، "كانت خاطئة".

وقال الطراونة خلال جلسة نظمها مركز "حماية وحرية الصحفيين"، مساء الإثنين: إن مجلس النواب ضد صفقة القرن المزعومة وهي صفقة لتصفية القضية الفلسطينية، مضيفا، أن واجبنا الوقوف إلى جانب الفلسطينيين وتوحيد موقفنا معهم.

وأشار إلى أن مجلس النواب سأل الحكومة عن سبب المشاركة بورشة البحرين، فكانت اجابة الحكومة: "أننا ارسالنا الأمين كشاهد عيان فقط".