الرئيسية | تحت القبة الرئيس الطارونة يعلن عدم رغبته بخوض الانتخابات النيابية المقبلة

وطنا اليوم-أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بأنه لن يخوض الانتخابات النيابية المقبلة . جاء ذلك خلال حوار مفتوح نظمه مركز حرية وحماية الصحفيين في منصة زين للابداع اليوم . واشارت تسريبات الى ان رغبة رئيس المجلس بعدم خوض الانتخابات المقبلة كان قد أسر بها مؤخرا لعدد من المقربين فيما اشارت تسريبات اخرى بأن شقيقه الدكتور ابراهيم الطراونة نقيب اطباء الاسنان يتعرض لضغوطات كي يترشح للدورة المقبلة في محافظة الكرك لكنه لم يحسم أمره بعد .

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