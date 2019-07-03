 وطنا نيوز -الزوايدة: مواجهات مع الامن في حال سحب السلاح المرخص
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الزوايدة: مواجهات مع الامن في حال سحب السلاح المرخص
التاريخ : 14-07-2019 03:08:35 المشاهدات: 1327

وطنا اليوم-عمان:توقع النائب عواد الزوايدة حدوث مواجهات بين الاجهزة الامنية والمواطنين في حال تم سحب السلاح المرخص منهم.
وقال الزوايدة انه يرفض سحب الاسلحة المرخصة من المواطنين بحيث لا يجوز معاقبة الاشخاص الملتزمين وترك الخارجين عن القانون دون عقاب، مؤكدا على ضرورة ابقاء الاسلحة المرخصة ضمن ثوابت محددة.
يذكر ان اجتماعا ضم كل من وزير الداخلية ومدير الامن العام ولجنة الحريات النيابية لمناقشة عدد من القضايا منها اثار اطلاق العيارات النارية.

وقال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه، مؤكداً أن هناك حملة توعوية بهذا الخصوص وسنضرب بقوة على من يطلق العيارات النارية.


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