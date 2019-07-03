الزوايدة: مواجهات مع الامن في حال سحب السلاح المرخص

وطنا اليوم-عمان:توقع النائب عواد الزوايدة حدوث مواجهات بين الاجهزة الامنية والمواطنين في حال تم سحب السلاح المرخص منهم.

وقال الزوايدة انه يرفض سحب الاسلحة المرخصة من المواطنين بحيث لا يجوز معاقبة الاشخاص الملتزمين وترك الخارجين عن القانون دون عقاب، مؤكدا على ضرورة ابقاء الاسلحة المرخصة ضمن ثوابت محددة.