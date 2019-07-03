|
طهبوب و الحلواني في طرابزون
وطنا اليوم-عمان:التقت النائب ديمة طهبوب، والمقدسية المرابطة هنادي الحلواني، بمجموعة من الطلبة الأردنيين، الزائرين لمدينة طرابزون التركية.
ووجهت طهبوب والحلواني، رسائل دينية ووطنية للطلبة الأردنيين، وأهمية ربط تلك الرسائل بهدف رحلتهم السياحية والتعليمية.
وتُنظم الرحلة مدرسة أكاديمية الحُفاظ بالتعاون مع شركة جبل القبلة للسياحة والسفر، إلى أكاديمية القبطان أردوغان في تركيا.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|