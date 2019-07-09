خوري متهم بالتحريض على العمليات الارهابيه داخل الأراضي الأردنية

وطنا اليوم-عمان:سجل ناشطان من قبيلة بني حسن اليوم الخميس شكوى بحق النائب طارق خوري لدى مدعي عام محكمة الزرقاء بتهمة القيام بالتحريض على العمليات الارهابيه داخل الأراضي الأردنية.

ووفق ما علم تم سماع أقوال المشتكين وشهود الحق العام وبانتظار تحويل الشكوى الى المحكمه المختصة للنظر فيها وبمتابعة من الدكتور المحامي بخيت الخلايلة والمحامي سعد المشاقبة.