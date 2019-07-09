 وطنا نيوز -خوري متهم بالتحريض على العمليات الارهابيه داخل الأراضي الأردنية
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خوري متهم بالتحريض على العمليات الارهابيه داخل الأراضي الأردنية
التاريخ : 11-07-2019 02:02:43 المشاهدات: 262

وطنا اليوم-عمان:سجل ناشطان من قبيلة بني حسن اليوم الخميس شكوى بحق النائب طارق خوري لدى مدعي عام محكمة الزرقاء بتهمة القيام بالتحريض على العمليات الارهابيه داخل الأراضي الأردنية.

ووفق ما علم تم سماع أقوال المشتكين وشهود الحق العام وبانتظار تحويل الشكوى الى المحكمه المختصة للنظر فيها وبمتابعة من الدكتور المحامي بخيت الخلايلة والمحامي سعد المشاقبة.


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