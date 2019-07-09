نائب يطلب إحالة وزير الصحة للنائب العام

وطنا اليوم-عمان:أعلن النائب منصور مراد، اليوم الأربعاء، أنّه سيطلب مع بداية الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في 21 تموز (يوليو) الحالي، بإحالة وزير الصحة، سعد جابر، إلى النائب العام.

وأضاف منصور، أنّ جابر خالف نص المادة 17 فقرة (أ) من قانون المجلس الطبي الأردني، الذي نص على أنّه “يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي إلا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقاً لأحكام هذا القانون”.

وأشار إلى أنّ “وزارة الصحة تجبر نحو آلف طبيب عام من كوادرها على ممارسة عمل الاختصاص”، مبيناً أنّ “الوزارة تمارس الاستبداد والاستغلال لهذه الفئة”.