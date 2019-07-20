عطية يطالب الرزاز بالتدخل السريع : الأبقار سبب رفع الألبان

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب خليل عطية، الاثنين، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالتدخل السريع لوقف رفع أسعار الألبان.

ووجه عطية الحكومة في رسالة له برفع الضريبة على المستوردات من قطاع الألبان لخلق حالة من التوازن السوقية.

وتاليا نص البيان كما ورد:

لاحقا لكتابنا والموجه لدولتكم بتاريخ 19/5/2019 والمتعلق بالعدول عن قرار رفع ضريبة المبيعات على قطاع الالبان وتثبيت ضريبة ( صفر ) على الحليب الخام ( المحلي ) واعادة ضريبة المبيعات على الالبان بنسبة 4 % بدلا من 10 % كما كانت في السابق مؤكدا على ما جاء بها .

دولتكم ها هي شركات الالبان تتفق فيما بينها باتخاذ قرار برفع اسعار الالبان بنسب تصل الى 25 % مستهدفه بذلك اكبر شريحه استهلاكية ذات الدخل المحدود وبشكل يومي مشددا على ضرورة التدخل السريع لدولتكم قبل ان يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ وتدارك الموضوع وعدم رفع الاسعار وبالرغم من وقوفي ضد سياسة الرفع بكل احواله اوجه الحكومة برفع الضريبة على المستوردات من ذلك القطاع لخلق حالة من التوازن السوقية وبذلك ندعم المنتج والصناعة المحلية ونحميها وبذات الوقت ولدى متابعتي الحثيثة لموضوع قطاع الالبان والوقوف على حقيقة الرفع نجد بان احد اهم الأسباب التي كانت في سبب الرفع هو قرار منع استيراد الابقار الحلوب فما هو المانع من فتح باب الاستيراد للأبقار الحلوب والتي ستعزز الحليب الطازج بالسوق المحلي بشكل ملموس وعليه نرى ضرورة التحرك العاجل لوقف كل رفع يمس جيب المواطن المسحوق متمنيا وداعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .