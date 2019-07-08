الرئيسية | تحت القبة النائب صداح الحباشنة يطالب بمقاطعة الألبان

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب الدكتور صداح الحباشنة بمقاطعة أسواق الألبان المحلية في حال تم رفع أسعارها.

وقال الحباشنة: "يجب مقاطعة جميع الألبان حتى يتم إعادة تخفيض أسعارها بإذن الله".

وتعهدت 9 شركات ألبان أردنية، بوقف بيع جميع منتجات الألبان ومشتقاتها، بسعر أقل من سعر الكلفة، اعتبارا من اليوم الاثنين، بسبب الحرب السعرية التي يشهدها القطاع.

ووقع ممثلو الشركات التسع، على وثيقة تعهدوا فيها الالتزام بعدم البيع بأقل من سعر الكلفة، ما يعني ارتفاع الأسعار.

والشركات الموقعة على التعهد هي: حمودة، الألبان الدنماركية، نعمان الجنيدي، المزرعة، حارتنا، بلودان، كانديا، المروج، وشركة الألبان الأردنية.

وحسب وثائق، جاء التعهد للمصلحة الخاصة للشركات والمزارعين، والمصلحة العامة وضمان استمرار توفر منتجات الألبان في السوق.

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