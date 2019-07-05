الرئيسية | تحت القبة طهبوب: قرعنا الجرس مبكرا حول التعليم العالي الأردني

وطنا اليوم-عمان:قالت النائب ديمة طهبوب إنها نبهت مبكرا حول وجود تلاعب في الشهادات الجامعية في الأردن.

وأضافت أنها وجهت العام الماضي وبتاريخ 26/7/2018 سؤالا نيابيا حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي إثر قيام بعض الدول العربية بتشكيل لجان تحقيق حول وجود تلاعب وتزوير بشهادات جامعية أردنية.



وأشارت النائب ديمة طهبوب أن وزارة التعليم أكدت في ردها على السؤال النيابي أن الأمور على ما يرام، وأن الوزارة كلفت الأقسام والدوائر المعنية فيها بمتابعة الأمر، وأن الأمر لم يتعدى اجتماعات لم تخرج بتوصيات أو قرارات واضحة، وهو الأمر الذي وصفته النائب بأنه لا يتفق وأهمية الأمر، وأثره البالغ على سمعة التعليم العالي والجامعات في الأردن، حيث كان ينبغي تشكيل لجنة تحقيق تحدد المسؤولية، وتتخذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت تجاوزه.



وأكدت طهبوب أن الناظر الى تصنيف الجامعات الاردنية في المواقع العالمية مثل تصنيف "ويبومتركس " يرى تراجعا واضحا في مواقعها، وأن الجهات المسؤولة عن التعليم العالي في الأردن هي المسؤول الأول عن ذلك، وهي من يتحمل مسؤولية ما اتخذته بعض الدول العربية الشقيقة من إلغاء اعتماد كثير من الجامعات الأردنية، وأن تدارك الأمر يحتاج إجراءات جدية وسريعة يلمس الجميع أثرها في إعادة الإعتبار لسمعة الأردن وجامعاته.

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