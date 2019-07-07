 وطنا نيوز -نواب ما بنزلوا من الطيارة ..ما قصتهم ومين داعمهم
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نواب ما بنزلوا من الطيارة ..ما قصتهم ومين داعمهم
التاريخ : 07-07-2019 12:16:40 المشاهدات: 2613

وطنا اليوم-عمان: اثار تعليق للنائب حازم المجالي على بوست قام بنشره زميله النائب نواف النعيمات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " تحدث فيه انه من لدية طلب عام أو فكره تهم المجتمع او شكوى بخصوص خدمة الرجاء ترك رسالة على الرقم 0769141112 لنتمكن من العمل الجاد عليها ومتابعتها ما استطعنا والله الموفق "
حيث قام المجالي بالتعليق " أنا عندي مشكلة سعادتك ، ليش خمسة أو ستة من لنواب ما بنزلوا من الطيارة شو قصتهم ومين داعمهم وين ضبط النفقات " .

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