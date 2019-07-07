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المجالي : مال السلطة منهوب..النزاهة: سنفتح تحقيقاً
وطنا اليوم-عمان:أكد مدير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي بفتح تحقيق بالرسالة التي وجهها النائب حازم المجالي إلى الهيئة، تتحدث عن تجاوزات مالية قام بها مدير تنفيذي لإحدى المؤسسات في مدينة العقبة.
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