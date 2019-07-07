المجالي : مال السلطة منهوب..النزاهة: سنفتح تحقيقاً

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي بفتح تحقيق بالرسالة التي وجهها النائب حازم المجالي إلى الهيئة، تتحدث عن تجاوزات مالية قام بها مدير تنفيذي لإحدى المؤسسات في مدينة العقبة.

وقال حجازي : "ان الهيئة تقوم بعملها على مدار 24 ساعة ، مؤكداً على فتح تحقيق بشان رسالة النائب المجالي" .

واخبر النائب المجالي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة، في رسالته التي نشرها على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" وقال : "مال العقبه منهوب وديوان المحاسبه لايجرؤ واملنا في مكافحه الفساد في عمان لتحفظي على من هم منتدبين الى السلطه"، منوها إلى ان القضية ليست في زمن رئيس الهيئة مهند حجازي، على حد تعبيره

من جهته أكد النائب حازم المجالي ، تفاصيل القضية وقال : قام مدير تنفيذي حالي لإحدى الشركات الكبيرة حالياً ، في فترة اشغاله موقع نائب الرئيس التنفيذي بنفس المؤسسة في العقبة، بتقاضي مبلغ نحو 40 الف دينار بدل مكافأة ثم يحصل على مبلغ بدل اجازات عن شهرين اي "راتبين" بعدما تم زيادة راتبه إلى اكثر من 6 الاف دينار وذلك بدل "انتداب" في مطار العقبة، ثم يعود إلى مؤسسته ويتقاضى نفس المكافآت من نفس المؤسسة .

وطالب المجالي، بإسترداد تلك المبالغ، من المدير التنفيذي"حالياً"، لانه تقاضاه بدون وجه حق، على حد تعبير النائب .

وفيما يلي نص رسالة النائب حازم المجالي :

الى مكافحة الفساد في عمان

الى ديوان المحاسبه في عمان

هل يعلم الباشا

(علما ان القضيه ليست على دوره ولكن صاحب القلم الذي لايرتحف عليه التدخل )

يكون في مؤسسه نائبا للرئيس التفيذي بتم نقله الى مؤسسه تتبع للمؤسسه التي يعمل بها يحصل على مبلغ بدل اجازات شهرين اي راتبين ويحصل على مكافئه المبلغ تجاوز ( الاربعين الف )بذهب هناك مديرا وراتبه من المؤسسه الام التي كان يعمل بها بغيب مده وبرجع الىً المؤسسه الام ويتم رفع راتبه واكثر من ٦ الاف دينار غير الامتيازات ،،،،

لولا انني نبهت بمقاله سابقه لاخذ من المؤسسه التي جاء منها بدل احازات وممكن كمان مكافئه ويكرر ماحصل عليه مرتبن ،، ،،،

مال العقبه منهوب وديوان المحاسبه لايجرؤ واملنا في مكافحه الفساد في عمان لتحفظي على من هم منتدبين الى السلطه

باشا بالله عليك اعمل ( نهفه ) وفش غلنا وحافظ هلى تاريخك العسكري واضرب بيد من حديد