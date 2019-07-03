العرموطي يسهر الليل لكشف اتفاقية الغاز

وطنا اليوم-عمان:قال عمر، نجل النائب صالح العرموطي، إن والده "يسهر حتى طلوع الفجر"، تحضيرا لكشف تفاصيل صفقة الغاز.
وقال عمر عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، الثلاثاء، "إصرار وعزيمة و شغف أبي على العمل لا حدود له".
وتابع "السهر حتى طلوع الفجر تحضيرا للموتمر الصحفي الخاص بإتفاقية الغاز".
وختم عمر، "الله يعطيك الصحة والعافية وتبقى مدافعا عن الاردن و حقوق الاردنيين وان تبقى شوكة في حلق كل من يتامر على الاردن و مقدراته".
وكان العرموطي، أعلن عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي الكائن في العبدلي بالعاصمة عمان، "يكشف تفاصيل اتفاقية الغاز المكونة من 92 صفحة في هذا المؤتمر".