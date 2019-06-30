الرئيسية | تحت القبة القبيسي توضح للطراونة: ما جرى مع العتوم خطأ فردي

وطنا اليوم-عمان:أجرى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد مع رئيسة المجلس الاتحادي الإماراتي أمل القبيسي، تناول فيه تداعيات وأسباب منع السلطات الإماراتية للنائب هدى العتوم من المبيت في أراضيها حيث كانت عائدة من اليابان في زيارة رسمية.

وقال الطراونة إننا تلقينا باستغراب شديد نبأ منع السلطات الإماراتية مبيت النائب هدى العتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت تمثل مجلس النواب الأردني في زيارة رسمية.



وأضاف الطراونة إن ما يجمع الأردن بالإمارات من علاقات وطيدة تقودها بحكمة قيادة البلدين، يبعث على الاستغراب لاتخاذ هكذا خطوة، سيما وأنها تتعلق بعضو في مجلس النواب الأردني.

من جهتها أكدت القبيسي تقديرها واعتزازها بمستوى العلاقات الأردنية الإماراتية، مؤكدة أن ما جرى لا يتعدى كونه خطأً فردياً فنياً، ولا يوجد من ورائه أي تقصد لمنع النائب العتوم من المبيت في أراضي الإمارات.

وأضافت القبيسي إن المجلس الاتحادي الوطني الإماراتي ومجلس النواب الأردني تربطهما علاقات مودة واحترام، ولطالما كان التنسيق عالياً بينهما خدمة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وسيستمران بذلك، خدمة لشعوب أمتينا.

وعبرت عن تقديرها لرئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني، مؤكدة أن ما يربط الأردن والإمارات، من أخوة وتعاون بين قيادة البلدين، يعد نموذجا في شكل العلاقات العربية التي تتسم بالثقة والتنسيق المستمرين.

وكان الطراونة اطمأن في اتصال هاتفي على النائب العتوم، مثلما تواصل مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والقائم بأعمال السفارة الإماراتية في عمّان، والذي أكد بدوره متابعة السفارة لتداعيات الحداثة بتوجيهات من السفير الإماراتي والذي يقضي إجارة خاصة هذه الأيام.

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