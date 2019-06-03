الرئيسية | تحت القبة الطراونة يعلق على منع النائب العتوم المكوث في الإمارات

وطنا اليوم-عمان: أكد رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، أن المجلس يتابع عن كثب تفاصيل منع النائب هدى العتوم من الإقامة في الإمارات، أمس السبت.

وقال المهندس الطراونة ، إنه أجرى اتصالاته مع كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والسفير الأردني في الإمارات، كما خاطب رئيسة البرلمان الإماراتي، للوقوف على أسباب المشكلة.



وأكد أن المجلس سيوجه رسالة للأطراف الإماراتية ذات العلاقة من خلال اتحاد البرلمان العربي، لمعرفة سبب تعطيل طريق برلمانية ودبلوماسية أثناء قيامها بعملها الرسمي.

وبين الطراونة أن المجلس سيتخذ الرد اللازم والمناسب، بعد وصول النائب العتوم إلى الأردن ظهر الأحد، والوقوف على تفاصيل المشكلة، فبرأيه أن لكل مشكلة رد وفقا لمسبباتها وحيثياتها.

ومنعت دولة الإمارات، ليلة الأحد، إقامة النائب، عضو كتلة الإصلاح النيابية هدى العتوم، على أراضيها، مطالبة مغادرتها أرض المطار على أول طائرة، دون باقي الوفد المرافق لها، بعد أن فشلت جهود موظفي السفارة الأردنية في ثني السلطات الإماراتية عن اجراءاتهم غير المبررة، وفقا لمصادر.

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