الرئيسية | تحت القبة الإمارات تمنع نائبة أردنية من المكوث في مطار‎ دبي

وطنا اليوم-عمان:منعت السلطات الإماراتية، فجر اليوم الأحد، عضو مجلس النواب الأردني، هدى العتوم، من الإقامة على أراضيها لمدة ليلة، وطلبت منها مغادرة أرض المطار على أول طائرة.

وقالت مصادر إن وفدا رسميا لسيدات من مجلس النواب الأردني عُدْن من مؤتمر باليابان مرورا بأبو ظبي (ترانزيت).

ورفضت السلطات الإماراتية الإذن للنائبة العتوم المكوث ليلة واحدة لحين موعد الطائرة المغادرة.

وفشلت جهود موظفي السفارة الأردنية في ثني السلطات الإماراتية عن إجراءاتها غير المبررة.

والعتوم عضو مجلس النواب الأردني، وهي عضو في كتلة الإصلاح النيابية، وعضو في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة إن العتوم كانت برفقة وفد رسمي لسيدات من مجلس النواب في طريق عودتهن إلى العاصمة عمان، بعد مشاركتهن في مؤتمر باليابان مرورا بالإمارات.

وأضاف القضاة إن مركز السفارة والسفير الأردني في أبو ظبي جمعة العبادي قام منذ اللحظة الأولى بمحاولة السماح للعتوم بالدخول إلى الإمارات، إلا أن أسباب فنية تتعلق بقراءة جواز السفر حالت دون دخولها.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر