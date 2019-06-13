الرئيسية | تحت القبة النائب الفناطسة يشكو مواطن اساء له للمدعي العام

وطنا اليوم-عمان: قدم رئيس لجنة العمل النيابية ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية خالد الفناطسة شكوى بحق مواطن اساء له بصفته رئيسا للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وأشار الفناطسة في بيان له إلى أنه تقدم بشكوى امام مدعي عام عمان ضد هذا المواطن، راجيا من من افراد عشيرته وزملاءه في النقابة ضبط النفس.



وتاليا نص كتاب الفناطسة :













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