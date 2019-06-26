 وطنا نيوز -المجالي يطالب بالإفصاح عن رواتب رئيس وأعضاء سلطة العقبة
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المجالي يطالب بالإفصاح عن رواتب رئيس وأعضاء سلطة العقبة
التاريخ : 26-06-2019 10:22:58 المشاهدات: 1284

وطنا اليوم-عمان: طالب النائب حازم المجالي بالكشف عن أرقام الرواتب والمكافآت وبدل التمثيل في اللجان ومجالس الإدارة وحضور اللجان وبدل التنقلات وبدل المياومات لرئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة تطوير العقبة . 
وأكد النائب أن هذا المطلب هو من باب النزاهة والشفافية أسوة بما تنشره الشركات الحكومية والخاصة في تقاريرها السنوية لمجالس إدارتها وأسوة بمبدأ إقرار الذمة المالية الذي تقدمه عدة جهات في الدولة .
مؤكداً انه سيقوم بتوجيه سؤال برلماني قريبا لكي يعرف المواطن ماهي المبالغ التي بحصل عليها أصحاب العطوفه .

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