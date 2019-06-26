المجالي يطالب بالإفصاح عن رواتب رئيس وأعضاء سلطة العقبة

وطنا اليوم-عمان: طالب النائب حازم المجالي بالكشف عن أرقام الرواتب والمكافآت وبدل التمثيل في اللجان ومجالس الإدارة وحضور اللجان وبدل التنقلات وبدل المياومات لرئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة تطوير العقبة .

وأكد النائب أن هذا المطلب هو من باب النزاهة والشفافية أسوة بما تنشره الشركات الحكومية والخاصة في تقاريرها السنوية لمجالس إدارتها وأسوة بمبدأ إقرار الذمة المالية الذي تقدمه عدة جهات في الدولة .