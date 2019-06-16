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نائب أردني يتوسط للإفراج عن مجرم خطير جداَ
وطنا اليوم-عمان:قال وزير الداخلية سلامة حماد أن أحد النواب راجعه صباح يوم أمس الإثنين في مكتبه بالوزارة طالباً أمراً يثير الدهشة و هو يتعلق بالإفراج و تكفيل أحد المجرمين الذي عليه سوابق خطرة وصلت الى 37 قيد أمني .
و تابع حماد قائلاً : و بعد ان رفضت طلبه المخالف للقانون و الأعراف ألح على تلبية الطلب فحسمت الموضوع رافضاً اي نقاش به .
و بين حماد للصحفيين اني يومياً أتعرض لمثل هذه المواقف للتوسط من قبل بعض الأشخاص و الشخصيات المعروفة ولكني ارفضها لأن الامن و الأمان هي أهم شئ بالأردن .
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