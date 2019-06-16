نائب أردني يتوسط للإفراج عن مجرم خطير جداَ

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الداخلية سلامة حماد أن أحد النواب راجعه صباح يوم أمس الإثنين في مكتبه بالوزارة طالباً أمراً يثير الدهشة و هو يتعلق بالإفراج و تكفيل أحد المجرمين الذي عليه سوابق خطرة وصلت الى 37 قيد أمني .

و تابع حماد قائلاً : و بعد ان رفضت طلبه المخالف للقانون و الأعراف ألح على تلبية الطلب فحسمت الموضوع رافضاً اي نقاش به .