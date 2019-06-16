الرئيسية | تحت القبة إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع بدورة استثنائية

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الحادي والعشرين من شهر تموز سنة 2019 ميلادية من أجل إقرار الأمور التالية: 1- مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019. 2- مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019. 3- مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019. 4- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019. 5- مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019. 6- مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019. 7- مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019. 8- مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019. 9- مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019. 10- مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019. 11- مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019. 12- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016. 13- مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.

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