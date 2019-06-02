 وطنا نيوز -هنطش: السفيرة ويلز أجبرت الدرادكة على توقيع اتفاقية الغاز
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هنطش: السفيرة ويلز أجبرت الدرادكة على توقيع اتفاقية الغاز
التاريخ : 24-06-2019 09:37:08 المشاهدات: 1081

وطنا اليوم-عمان:نقل مقرر لجنة الطاقة النيابية الدكتور المهندس موسى هنطش على لسان مدير عام شركة الكهرباء السابق المهندس عبدالفتاح الدرادكة قوله إن السفيرة الامريكية بعمان في حينه أجبرته على توقيع اتفاقية الغاز.

وقال النائب هنطش في حديثه لبرنامج "استديو التحليل" في اذاعة "حياة" إن الدرادكة أكد له ان السفيرة الأمريكية في عمان دخلت مكتبه إبان عمله كمدير عام لشركة الكهرباء من دون اذن أو موعد ولا سابق إنذار، وقالت له: ستوقع على التفاقية رغما عنك.

وتابع النائب هنطش أن الدرادكة أخبره أنه لم يستطع إلا أن يوقع على الاتفاقية، لأن السفيرة الأمريكية لن تقول هذا إلا بضوء أخضر من جهة ما، لكنه لم يعرف من هي هذه الجهة.


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