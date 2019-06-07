زيادين: عن أي نهضة تتكلم الحكومة وهي تتخلى عن مرضى السرطان

وطنا اليوم-عمان:قال النائب هيثم زيادين إن الحكومة تتخلى عن دورها في رعاية مرضى السرطان، حيث باتت إعفاءات مرضى السرطان تواجه إجراءات معقدة، وغالباً ما تذهب أدراج الرياح.

وقال زيادين في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن العديد من مرضى السرطان تتأخر إعفاءاتهم، وتتفاقم أوضاعهم الصحية لحين أن يرأف بهم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، متسائلا: أيعقل أن يدعي مواطن إصابته بالسرطان، لنرى كل هذه الإجراءات المعقدة من الحكومة بتشكيلها للجان للنظر في حالات المرضى ومن يستحق منهم الإعفاء من عدمه.

وأضاف زيادين: إن لم تكونوا قادرين على معالجة مرضى السرطان، فأي نهضة تتكلمون عنها، ارحموا الناس فقد ضاقت بهم السبل، وإن لم تكونوا على قدر من المسؤولية فأولى بكم العودة لمنازلكم.