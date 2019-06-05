عطية يسأل الرزاز: ما هي خطة التلفزيون الأردني

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب خليل عطية، سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء عمر الرزاز، عن إنتاج المسلسلات.

وتاليا نص السؤال:

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 126 من النظام الداخلي ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :-

1- ما هي الاسس والقواعد التي تطبقها إدارة التلفزيون الحالية في عملية شراء وانتاج البرامج والمسلسلات التي يعرضها التلفزيون الأردني؟

2- ولماذا لا يقوم مجلس الوزراء الموقر بوضع أسس ومعايير محددة وواضحة لعملية شراء المسلسلات والبرامج التلفزيونية بدلا من ترك الموضوع للاجتهادات الشخصية التي تتغير بتغير ادارة التلفزيون، على أن يتم الانطلاق في تحديد هذه الاسس والمعايير من الاتفاقية الموقعة بين اتحاد المنتجين الاردنيين والتلفزيون الأردني والتي لا يتم الالتزام بها من قبل ادارات التلفزيون المتعاقبة إلا ما ندر۔

3- ولماذا تمتنع الادارة الحالية للتلفزيون الاردني عن التعاون في مجالات شراء وانتاج البرامج والمسلسلات التلفزيونية مع اكبر شركات الانتاج الإعلامي والتلفزيوني المحلية، والتي تشغل ما يزيد عن 250 موظف اردني مشتركين في الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، وتقوم بانتاج وتصوير مسلسلاتها داخل المملكة وتساهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال انتاجاتها التلفيزيونية لما تتطلبه هذه العملية من خدمات في مجالات الفنادق والنقل والتأمين والطعام والشراب والحرف المهنية، ناهيك للدور الذي تلعبه في تنشيط السياحة من خلال ابراز المواقع التاريخية والسياحية في المملكة۔

4- لماذا تصر ادارة التلفزيون الحالية على عدم شراء أو انتاج أعمال هذه الشركة أو حتى التفاوض معها ومقابلة ادارتها على الرغم من قيام الشركة بتقديم عشرات العروض والمقترحات للتعاون مع التلفزيون الأردني إلا أنها لم تتلقى أي رد من ادارة التلفزيون بخصوص هذه العروض، علما بأن هذه الشركة حاصلة على اوسمة ملكية وحصدت جوائز محلية وعربية وعالمية وهي الأولى والوحيدة عربيا التي حازت على جائزة "ايمي" العالمية والتي تعتبر أرفع جائزة عالمية في مجال الانتاج التلفزيوني۔

5- وما هو اثر كل ذلك على تشغيل الفنانين والفنيين الأردنيين الذين تم وعدهم بأكثر من مناسبة بأن يتم تحريك مشاريع درامية محلية رائدة يشارك بها معظم الفنانين والفنيين الأردنيين، علما بان هذه الشركة من اكثر الشركات المشغلة للفنانين والفنيين الأردنيين۔

6-وما هي خطة التلفزيون الاردني لتنشيط الحركة الفنية التي تدهورت على حساب المسلسلات غير المحلية والفنانين غير الاردنيين۔