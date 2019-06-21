 وطنا نيوز -البرلمان العربي يقرر دعم الوصاية الهاشمية في القدس
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البرلمان العربي يقرر دعم الوصاية الهاشمية في القدس
التاريخ : 21-06-2019 11:45:53 المشاهدات: 1128

وطنا اليوم-عمان: تبنى البرلمان العربي؛ قرار دعم الوصاية الهاشمية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ورفض الوطن البديل والتوطين، وذلك بناء على اقتراح أردني.

وقال النائب خليل عطية عضو البرلمان العربي، إنّ “البرلمان العربي وافق على اقتراح تقدم به باسم الشعبة البرلمانية الأردنية يؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف”.

وأضاف عطية أنّ “البرلمان العربي قرر دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”، مشيرًا إلى أنّه قرر أيضاً “اعتماد نص يرفض الوطن البديل والتوطين، إضافة إلى نص يرفض صفقة القرن”.

وبين النائب خليل عطية أن البرلمان العربي تقدم باقتراح قرار إلى القمة العربية الإفريقية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ويطالب من القمة دعم الوصاية الهاشمية”.

وشدد أيضاً أنه طالب من البرلمان العربي تبني اللاءات الثلاث التي أعلنها الملك عبدالله الثاني وهي: “لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا لصفقة القرن “.


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