الرئيسية | تحت القبة بدء صرف ديون الليبيين للمستشفيات الخاصة

وطنا اليوم-عمان:أكد النائب خليل عطية بدء صرف فواتير المستشفيات الخاصة والمراكز العاملة على تقديم الخدمات الطبية والمستحقة لهم على المرضى الليبيين.

وتوجه عطية بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والوزير مبارك ابويامين ومحافظ البنك المركزي على جهودهم والتي ادت صرف المبالغ.

وقال عطية، "فعلا كل الشكر للحكومة على متابعتها الديون على الأخوة الليبيين وفعلا انه انجاز لهذه الحكومة التي بدأت بصرف المستحقات للمستشفيات الخاصة وللشركات التي لها ديون على المرضى وكلنا امل من الحكومة الاستمرار في التواصل مع الدولة الليبية من اجل سداد كل الاموال المستحقة للمستشفيات على المرضى الليبيين الذين تلقوا علاج هنا في الاردن".

وطالب عطية الحكومة بالاستمرار في متابعة الملف وإزالة اية عقبات او عوائق امام صرف ما تبقى من الفواتير للمستشفيات والقطاعات الاخرى.

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