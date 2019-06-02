الرئيسية | تحت القبة سؤال نيابي عن عن البرامج التي اشترتها إدارة الإذاعة والتلفزيون

وطنا اليوم-عمان: وجه النائب خليل عطية مساء اليوم الأحد أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تتعلق بالقرارات التي اتخذها الإدارة الجديدة للتفزيون الأردني وبماذا تمثلت.

وطلب تزويده بالبرامج التي تم شراؤها من قبل إدارة الإذاعة والتلفزيون وكم بلغت القيمة الشرائية لهذه البرامج



وفي ما يلي الأسئلة التي وجهها عطية لرئيس الوزراء



سعادة رئيس مجلس النواب



استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :



1- ما هي القرارات التي اتخذها مجلس ادارة مؤسسة التلفزيون الاردني وذلك من تاريخ الادارة الجديدة 30/11/ 2018 لغالية تاريخه ؟



2-تزويدي بتلك القرارات كاملة وكيف اتخذ كل قرار على حدة ؟



3- ما هي البرامج التي تم شراؤها وصاحب القرار لكل برنامج ؟



4- وما هو قيمة كل برنامج تم شراؤه على حدة ؟



النائب

خليل حسين عطية

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