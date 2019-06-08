النائب المجالي يسأل عن دور عنّاب في مسلسل جن

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب حازم المجالي سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء عمر الرزاز طالب من خلاله معرفة من الجهة التي وافقت على تصوير مسلسل جن في الاردن ، ومن الجهات التي اطلعت على نصوص وسيناريو ذلك المسلسل.

كما تسائل المجالي عن علاقة وزيرة السياحة السابقة لينا عناب بهذا المشروع وماهي التسهيلات التي قدمتها من خلال موقعها السابق لانتاج وتصوير المسلسل

واضاف متسائلا : هل قامت الحكومة باي اجراءات تجاه المسلسل نتيجة اساءته للاخلاق العامة ومخالفته لكافة الشرائع السماوية في كثير من نصوصه ومشاهده وافكاره .

هذا وعلق النائب المجالي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد نشره لسؤاله النيابي بالتالي :