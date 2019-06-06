الطراونة يستقبل السفير السعودي ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية السعودية -الأردنية

وطنا اليوم-عمان:استقبل رئيس الاتحاد البرلماني العربي-رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في دار المجلس اليوم الأحد السفير السعودي لدى المملكة سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية السعودية الأردنية صالح بن منيع الخليوي والذي يزور المملكة على رأس وفد يمثل أعضاء بمجلس الشورى السعودي.

وأكد الطراونة على عمق العلاقات الأردنية السعودية على المستويات كافة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وشدد على أهمية تنسيق وتمتين العمل البرلماني المشترك بين مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي خدمة لقضايا أمتنا المركزية، ولتوحيد الصف العربي فيما يواجهه من تحديات.

وقال الطراونة إن رسالته في الاتحاد البرلماني العربي، تنطلق من أهمية توحيد المواقف وتنسيقها ومتابعتها حتى لا تتشتت الجهود العربية بخاصة عند التصويت على مواقف وقرارات في الاتحادات البرلمانية الدولية.

فيما أكد السفير السعودي على تميّز علاقات البلدين، مشيراً إلى أنها علاقات تاريخية وراسخة تتجذر يوماً بعد يوم خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين. وقال إن مواقف البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تذهب دوماً نحو دعم قضايا أمتينا العربية والإسلامية، لافتاً إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين. من جهته أكد رئيس لجنة الأخوة السعودية الأردنية صالح الخليوي أن اللجنة تسعى إلى تجذير العمل البرلماني المشترك وستبحث مع أعضاء اللجنة الأردنية آليات تعزيز التعاون وبحث آفاق العمل المشترك في عديد القضايا التي تُعنى بالشأن البرلماني.

ويضم الوفد السعودي فضلاً عن الخليوي كل من أعضاء مجلس الشورى السعودي: محمد بن راشد الحميضي، ومحمد بن مدني العلي، وناصر بن عبد اللطيف النعيم، ونوره بنت فرج المساعد. وتلتقي اللجنة خلال زيارتها برئيس وأعضاء لجنة الإخوة البرلمانية الأردنية السعودية ويرأسها النائب خير أبو صعيليك ، ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية ويرأسها النائب نضال الطعاني.







