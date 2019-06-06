الرئيسية | تحت القبة أبو رمان يرد على رسالة نيتفلكس للأردنيين و وصفهم بالمتنمرين

وطنا اليوم-عمان:طالعتنا نيتفلكس برسالة تحذر انها ستقاضي المجتمع الاردني لحماية طاقم العمل من الانتقاد ! و تصفنا بالمتنمرين و هنا ارد عليهم بهذه الرساله و بالقضاء بيننا ...



ماذا وراء " جن " ؟!



صُدِمَ الأردنيون بما شاهدوه من انحطاط في المحتوى الاخلاقي لمسلسل " جن " .



لكن الأمر لا يتوقف عند الاباحيه و المشاهد الساخنه و الشذوذ في مجرد عرض سينمائي ، قد تجده في مسلسلات هابطه عديده ، بل ان الرساله قد تكون أبعد من ذلك بكثير !



" جن " يعتبر اول مسلسل بمحتوى عربي يتم إنتاجه من قبل شركة نيتفلكس العالميه ،،"جن" أول مسلسل عربي يتم فيه إظهار مجتمع محافظ بالصوره التي تعكس الانفتاح الغربي بكل ابعاده ، "جن" اول مسلسل عربي يتجاوز اللغه العاميه الى اللغه السوقيه المبتذلة بألفاظ مشينة لم يسبق اليها اَي انتاج درامي عربي سابقا" ، !

اخطر ما فيه ان المسلسل موجه الى فئة المراهقين بالأخص النشأ الجديد " اجيال المستقبل " ..



تقصد المنتج هنا لانجاح أهدافه ان يكون جميع الأبطال اردنيون حتى يضفى " الصبغة الأردنية عليه لكل من سيتابعه ، و ليس من باب الصدفه ان يتم اختيار " البتراء " فهي المعلم السياحي الاول في الاْردن ...



فهل كان المسلسل هادف ؟!!



نعم هادف الى ترويح الانفتاح الاباحي و العلاقات الغير سويه و التخلي عن الواعز الأخلاقي من خلال تصوير الامر انه اعتيادي في مدارسنا فصورا رحلة صفيه من عدة مدارس بعمان الغربيه ، و ثم انه يظهر التنمر الى حد "الشذوذ" ( اعتذر هنا عن الوصف القميئ لواقع المسلسل الذي سأعرضه عليكم الان )

* احد المقاطع تظهر مجموعه من المراهقين يتبولون على صديقهم !! و هو في حفرة و هو يستجدي منهم انقاذه ! *



لقد استأت كثيرا" ، من بعض المتبرجين و المتبرجات الذين انبروا لتصوير العمل اللاخلافي بأنه عمل ابداعي و انجاز مفتخر للفن و للدراما الأردنية،،!



فهولاء هم أدوات مكمله لهذا العمل (( يأدون دور لا يقل خطوره )) ، بتصوير الامر انه عمل فني إبداعي !! من اجل ترويج المشهد التمثيلي على انه الواقع الذي نعيشه و "إقناع الشباب بذلك" و لكن الحقيقة مختلفه تماما و خسئ مسعاهم، فالاْردن بلد محافظ بالفطرة الانسانية و تقاليده و تاريخه و ليس بالواعز الديني فقط .



اختم بالقول ،،عندما سكت أهل الحق عن أهل الباطل ، ظن أهل الباطل انهم على حق !



فأن تمارس الانحطاط و الرذيله على شكل عمل فني مع امثالك من طاقم المسلسل امر يعنيك وحدك طالما يبقى في حظيرتك و بيئتك الخاصه و قد يعني من رباك و الذي لم يحسن تربيتك ..



اما ان تعكس صوره عن المجتمع بأبشع أنواع الرذيله ، و في اجمل معالمه السياحيه و التراثيه فانت قد اسأت الى مجتمع بأكمله ، و الى منظومة القيم فيه ..



فهنالك فرق كبير بين من "يرتكب الفاحشة" و من "يجاهر بها" و الأخطر من كليهما "من يروج لها "!



هنالك فرق كبير بين الحريه و الاباحيه ، ما شاهدناه عدا عن المقاطع الساخنه ، كان هنالك مناظر و ممارسات شاذه و مقززه ..فعن اَي حرية تتكلمون ؟



و هنا أقول بموجب دوري الدستوري و الرقابي انه لا بد من ان يلاحق قانونيا" كل من ساهم في انتاج

هذا العمل ، حيث ان فيه تجاوز صريح ل قانون العقوبات في عدة مواد و منها " خدش الحياء العام " و اثارة القلق و الفتن ، و الاساءه لسمعة الاْردن محليا و دوليا ، و تأثير ذلك على منظومة التربية و الأخلاق لأجيالنا عماد الوطن و مستقبله و هم شبابه الذين هم أغلى كنوزه..



فأنتم مدانون أخلاقيا" و ثقافيا لكل فرد في المجتمع الاردني..

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