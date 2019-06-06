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أبو رمان : قرار جامعة البلقاء غير كافي
وطنا اليوم-عمان:صرح رئيس جامعة البلقاء ” ان مجلس الأمناء ” وافق على اعادة ٥٠٪ من الرسوم الجامعيه ” التي تم دفعها عند تسجيلهم للفصل الأول “، و اشترط حجز المبلغ المتبقي لحين التخرج !
وجاء القرار بعد مطالبات متكرره للنائب أبو رمان باعادة الرسوم الجامعية بالكامل ل(( أبناء الشهداء و المصابين بالجسيم..))
و اضاف ” ان مجانية التعليم هنا ليست منة من احد بل هي مكرمة ملكيه ساميه و لن نقبل المساومه على حقوق ابناء الشهداء و المصابين المتقاعدين …”
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