أبو رمان : قرار جامعة البلقاء غير كافي

وطنا اليوم-عمان:صرح رئيس جامعة البلقاء ” ان مجلس الأمناء ” وافق على اعادة ٥٠٪؜ من الرسوم الجامعيه ” التي تم دفعها عند تسجيلهم للفصل الأول “، و اشترط حجز المبلغ المتبقي لحين التخرج !

وجاء القرار بعد مطالبات متكرره للنائب أبو رمان باعادة الرسوم الجامعية بالكامل ل(( أبناء الشهداء و المصابين بالجسيم..))

في حين رد النائب ابو رمان

ان هذا “الطرح مرفوض” و ان على الجامعه اعادة الرسوم كامله دون حجز اَي مبلغ متبقي..

و ان هذا القرار المتأخر اصلا” جاء مخالف لمجانية التعليم الوارده في قانون التقاعد العسكري رقم ٣٣ لسنه ١٩٥٩ في الماده ٢٢/ط و ان حجز اَي مبلغ مشمول بالمجانيه هو ” دفع غير مستحق الاداء ” وجب على الجامعة إعادته بالكامل و فورا ..

و اضاف ” ان مجانية التعليم هنا ليست منة من احد بل هي مكرمة ملكيه ساميه و لن نقبل المساومه على حقوق ابناء الشهداء و المصابين المتقاعدين …”