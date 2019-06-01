 وطنا نيوز -البدور: رغم تهرب الجميع سنعرف من المسؤول
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البدور: رغم تهرب الجميع سنعرف من المسؤول
التاريخ : 14-06-2019 08:28:48 المشاهدات: 943

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس لجنة التربية والثقافة النيابيه الدكتور إبراهيم البدور، ان جميع الجهات المعنية تهربت من المسؤولية حول مخرجات مسلسل "جن" الذي اثار جدلا واسعا في الاردن.

وأوضح البدور مساء الجمعة، ان الاجتماع الذي سيعقد بين النواب والحكومة سيبحث من هو المسؤول على عدم رقابة مسلسل جن قبل عرضه.

واشار الى ان المشكلة الرئيسية في المسلسل، هي ان الممثلين هم أبناء الاردنيين وبعضهم تحت سن 18 .

وأضاف ان الاجتماع الحكومي النيابي سيضم : هيئة المرئي والمسموع ، وزارة الاعلام ، الهيئة الملكية للافلام ، هيئة تنشيط السياحة ، داعيا الى ان يكون هنالك رقابة على مدخلات المسلسلات والافلام التي تنتج في الاردن، والمخرجات ايضا .

من جهته، قال وزير الثقافة الاسبق صبري ربيحات، ان المسلسل غير مقبول ثقافيا، خاصة وان الممثلين الشباب الذين شاركوا بالعمل هم أردنيين.

وأشار ربيحات الى ان المسلسل كان تقليد للمسلسلات الغربية ، داعيا الى أخذ الدروس المستفادة من هذا المسلسل، وعدم التفريط بصناعة السينما في الاردن.


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