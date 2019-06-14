النائب خوري يوجه رسالة للمعشر

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب طارق خوري رسالة إلى نائب رئيس الوزراء إلى الدكتور رجائي المعشر، حول قرار تعيين متروبوليت فيلادلفيا فينيذكتوس رئيس لمحكمة الاستئناف الكنسية.

وقال خوري في بيان له إن الحكومة ارتكبت في حينها مخالفة مركبة عندما بعثت قرارها إلى الديوان الملكي العامر وحصلت على الإرادة الملكية كما أوضحت في مداخلتي .

وتاليا البيان:

عطفًا على مداخلتي تحت القبة ومسائلتي للحكومة الرشيدة حول خطأ وعدم صوابية قرارها بتعيين سيادة متروبوليت فيلادلفيا فينيذكتوس رئيس لمحكمة الاستئناف الكنسية ومخالفتها لقانون الطوائف المسيحية كما ارتكبت الحكومة في حينها مخالفة مركبة عندما بعثت قرارها إلى الديوان الملكي العامر وحصلت على الإرادة الملكية كما أوضحت في مداخلتي .

معالي نائب الرئيس

وعدتم معاليكم خلال الجلسة النيابية بتصحيح الخطأ والذي حسب قولكم تم إتخاذه بناء على تنسيب من الجهة الروحية المختصة وأنك مهتم بالاطلاع على الوثائق ومدى مطابقتها للقوانين وقد قمت بتزويدكم بكل ما تحتاج من وثائق مستندًا على نصوص القانون .

من المؤسف معاليكم أنه وحتى اللحظة بعد زيارتي لك في نهاية شهر آذار الماضي لم يتقدم الموضوع خطوة واحدة إلى الأمام وهذا ما يزعج أبناء الطائفة والتي تتمنى على معاليكم فقط تطبيق القانون والوفاء بوعدكم بما ينسجم مع النص القانوني الخاص بتعيين القضاة في المحكمة الكنسية.