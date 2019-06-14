بتصريح ناري .. الإصلاح النيابية تحمل الرزاز مسؤولية مسلسل جن

وطنا اليوم-عمان:حمّلت كتلة الإصلاح النيابية، حكومة الدكتور عمر الرزاز كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه إنتاج مسلسل "جن" الذي تضمن الفاظا نابية ومشاهد مخلة اثارت ضجة في المجتمع الاردني .

ووصفت الكتلة على لسان ناطقها الإعلامي النائب مصطفى العساف، المسلسل بأنه "سيء وماجن"، و"يشوه صورة الأردن وشعبه وقيمه الأصيلة، ويبث ثقافة الانحلال والسقوط الأخلاقي"، مطالبة بـ"معاقبة كل من ساهم بهذا العمل المشين".

وأضافت: "سنبقى مع شعبنا الأردني نتصدى لكل من يستهدف تغيير هوية الأردن والعقد الاجتماعي فيه، ولن يكون مصير كل من يستهدف قيمه وشعبه إلا الخيبة والخسران".

وأثار البدء ببث مسلسل "جن" الذي أنتج في الأردن بطاقم تمثيل جميعه من شباب وشابات المملكة، غضب الشارع الأردني، الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عنه.