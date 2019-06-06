الطراونة يهنئ نظيره السوري ويحذر من تفاقم خطر الحوثيين

وطنا اليوم-عمان:هنأ رئيس الاتحاد البرلماني العربي – رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ بمناسبة اعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشعب السوري.

وعبر الطراونة في رسالة للصباغ عن تمنياته بدوام التقدم والنجاح خدمة للشقيقة سورية والشعب السوري الشقيق.

وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعوب العربية، داعيا بذات الوقت الى توحيد المواقف البرلمانية العربية في المحافل العربية والدولية كافة.

وأدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي/ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي، بصاروخ استهدف مطار أبها الدولي السعودي أمس الأربعاء، وأسفر عن إصابة عدد من المسافرين المدنيين من جنسيات متعددة، وبينهم أطفال ونساء.

وقال الطراونة في بيان باسم الاتحاد اليوم الخميس، إن الاتحاد البرلماني العربي يرفض استخدام العنف واستهداف المدنيين دون تمييز ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأخلاقي والانساني، وتصعيدا خطيرا يقوض كافة الجهود الدولية المبذولة للتوصل الى حل سياسي.

وحذر الطراونة من تفاقم الخطر الناتج جراء ما تقوم به مليشيا الحوثي، من أعمال انتقامية تهدد استقرار السعودية الشقيقة، وتسعى لتمرير مشاريع مشبوهة هدفها زعزعة الاستقرار، وتفكيك الروابط العربية الإسلامية.

وشدد على ضرورة الإنصات للغة العقل والحوار قبل اللجوء إلى العنف الذي سيتنامى بظل تضارب المصالح الدولية والنزاعات الإقليمية، وتغليب المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة والآنية على المصالح القومية الراسخة للعرب وشعوبهم.

ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي، لاتخاذ موقف حازم وإجراءات رادعة للتصدي لجميع الأعمال الحوثية التخريبية التي تستهدف الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية الحيوية.

وأعرب الطراونة عن تضامن الاتحاد البرلماني العربي الكامل، ودعمه المطلق للسعودية الشقيقة، في جميع ما تتخذه من إجراءات، وما تبذله من جهود حثيثة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لحفظ امنها واستقرارها وأمن وسلامة مواطنيها.