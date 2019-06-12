الطراونة: لا يوجد بحوزتنا ما يستوجب عقد استثنائية

وطنا اليوم-عمان: لم يستبعد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقد دورة استثنائية برغبة حكومية، بيد أنها نفى وجود ما يستدعي طلبها نيابياً.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في تصريح : إن الحكومة أخطرته برغبتها إرسال مشاريع قوانين على دورة استثنائية، لكن الرئيس شدد على أنه لا توجد مشاريع قوانين بحوزة مجلس النواب تستوجب عقد دورة استثنائية.

وأضاف الطراونة "هنالك إمكانية لدى الحكومة بإرسال مشاريع القوانين التي ترى فيها ضرورة لعقد دورة استثنائية، وهو أمر يعود إليها".

وقال "إذا كانت هنالك مشاريع قوانين تخص عمل الحكومة وترى فيها مصلحة لعملها، وتشعر بأن هنالك حاجة لعرضها في أسرع وقت فلا يضيرنا ذلك، وحينما تصلنا سنعلن عنها".

وعن موعد إرسال مشاريع القوانين أكد عاطف الطراونة أن ليس لديه علم بذلك فهو شأن حكومي، وقال "لا أعرف متى ترسلها"، متجنباً اسداء النصيحة حول عقد الدورة من عدمها، قائلاً "لا أنصح بهذا الأمر أو ذلك"، مذكراً بأن الدورة الاستثنائية تعقد بإرادة ملكية سامية.

وحول إن كانت الحكومة ألمحت إلى أن مشاريع القوانين تتعلق بقانون الانتخاب أو تعديلات دستورية، قال الطراونة " لم يتم التطرق حول قانون الانتخاب ولا تعديلات دستورية".