أبو رمان : يطالب بحل منصف لطلبة الطب في السودان

وطنا اليوم-قال أبو رمان ان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مطالبة بايجاد حل منصف لأبنائنا طلبة الطب العائدين من السودان و الذين عددهم 455 طالب ، و ذلك في إشارة الى تغريدة وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني بخصوص مقترح سيتقدم به لمجلس الوزراء قريبا" ، و كان هنالك اجتماع سابق أيضا" وعد فيه الوزير اللجنة الطلابية في مجلس النواب بتقديم حلول منصفه ..

وطالب أبو رمان بإيلاء النظر في الحلول المقدمة الى الوزارة من قبل الطلبة أنفسهم ، و الذين هم ضحية الظروف الامنيه في السودان التي حصلت دون إرادتهم ..

وإستعرض عبر صفحتة على الفيسبوك بعض الخيارات التي تنصف طلبة الطب على مختلف سنوات الدراسه من السنة الاولى الى السنة السادسة ، حيث أن هنالك قرابة ٨٠ طالب أصبحوا على أهبة التخرج لا يمكن ان يخضعوا لنفس شروط تقييم الحلول المطروحة لطلبة السنوات الأولى ..

و من ضمن الحلول المقترحه قدم النائب ابو رمان و هو المعني بالشأن الشبابي و الطلابي المقترحات التاليه :

١. إعفاء الطلاب الخريجين في السنوات الاخيرة من شرط ٥٠ ٪؜ داخل الاردن حيث يعود الطالب الى نفس سنته الدراسية دون خسارة سنوات أخرى شريطة اجتيازه إمتحان القدرات و التخصص حتى لا يضطر الى خسارة ثلاث سنوات دراسيه أتمها بالخارج .

٢. الدراسة على النظام الموازي يكون خيار غير ملزم للراغبين باستكمال دراستهم بالجامعات الاردنيه ، حيث يجب ان نراعي الظروف الاقتصادية للعديد من الطلبة الذين لن يتمكنوا من تحمل أثمان باهظة قد تحول دون إكمالهم لدراستهم ، و على وزارة التعليم العالي التعامل مع المسأله من وجهة نظر إنسانيه و ليس ماديه ، فعودة الطلبة لم تكن خيار لهم بل فرض عليهم .

٣. تتعهد الوزارة بايجاد قبول في جامعات خارج الاردن تتناسب مع خطتهم الدراسية وضمان التحاقهم بسنتهم الدراسية دون أي خسائر أخرى للطلبة ، وذلك كبديل عن الدراسه في الجامعات الاردنيه .

٤.تكفل الوزارة بمخاطبة المبعوث الدبلوماسي باستخراج كافة الاوراق الثبوتية للطلبة الراغبين في إستكمال دراستهم خارج الاردن نظراً لعدم الاستقرار الامني في السودان و إستحالة عودة الطلبة الى السودان في الوقت الحالي

و قال أبو رمان أن هناك لجنة طلابية ممثله عن طلبة الطب في السودان محبذا مزيدا من التشاور و الاجتماع مع وزير التعليم العالي للوصول الى حلول أكثر إنصافا" ..

و أكد النائب شكره لوزير التعليم العالي معالي الدكتور وليد المعاني على تفهمه للقضايا الطلابية و إيلائها الأهمية القصوى و متابعتة الحثيثه لأي قضية تتقدم له و كان أخرها طلبة الطب السنة التحضيريه و التي كان دور الوزارة ملحوظا في ايجاد الحل لها