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النائب قيس زيادين يلتقي كبار أعضاء مجلس النواب الالماني
وطنا اليوم-التقى النائب قيس خليل زيادين خلال زيارة خاصة للعاصمة الالمانية برلين مساعد الامين العام لمجلس النواب الالماني السيد مولير.
وقد نقل الزيادين خلال زيارته تحيات رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة ،جاء ذلك خلال لقاء بحث الطرفان الطرق المتاحة لتطوير العمل الاداري و المؤسسي داخل مجلس النواب حيث طلب زيادين عقد دورات من خبراء المان لكوادر مجلس النواب الاردني و زيادة التنسيق و الدعم لكسب الخبرات العملية.
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