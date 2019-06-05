الرئيسية | تحت القبة النائب قيس زيادين يلتقي كبار أعضاء مجلس النواب الالماني

وطنا اليوم-التقى النائب قيس خليل زيادين خلال زيارة خاصة للعاصمة الالمانية برلين مساعد الامين العام لمجلس النواب الالماني السيد مولير. وقد نقل الزيادين خلال زيارته تحيات رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة ،جاء ذلك خلال لقاء بحث الطرفان الطرق المتاحة لتطوير العمل الاداري و المؤسسي داخل مجلس النواب حيث طلب زيادين عقد دورات من خبراء المان لكوادر مجلس النواب الاردني و زيادة التنسيق و الدعم لكسب الخبرات العملية.



و اكد زيادين بعد اللقاء استعداد الجانب الالماني بشكل مبداي لتقديم الدعم و الاسناد ضمن خطة عمل يتفق عليها الطرفان.

وحضر النائب زيادين جانب من البرلمان الشبابي واساليب تشجيع انخراط الشباب في الحياة السياسية و صناعه مستقبلهم موكدا ان هذه الطرق توجه الطاقات الشبابية الكبيرة باتجاه ايجابي صحيح و تشركهم. كما اكد على ضرورة نقل هذه التجربة للاردن بشكل حقيقي بداية من الاحزاب السياسية و عمل الكتل داخل المجلس و صناعه السياسيات و التشريع.

و حضر اللقاء السيد ديريك كونتسه رئيس مكتب فريدريك ناومان في سوريا و لبنان

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