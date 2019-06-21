 وطنا نيوز -النائب الرقب يفتح ملف الطب الشرعي
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النائب الرقب يفتح ملف الطب الشرعي
التاريخ : 02-06-2019 02:33:34 المشاهدات: 1118

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب عن كتلة الإصلاح، أحمد الرقب سؤالا إلى رئيس الوزراء يستوضح من خلاله عن الآليات المتبعة التي يقوم عليها أداء الطب الشرعي خصوصا في مستشفى البشير.

وسأل النائب عن الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها إزاء ما ثبت من الأخطاء في التعامل مع ضحايا وفاجعة البحر الميت، فيما سأل عن كيفية التعامل مع جهاز التصوير الطبقي لغايات التشريح الرقمي المتطور والوارد من الديوان الملكي.

وجاء في السؤال "ما أثر الدورة التدريبية التي شارك فيها مجموعة من العاملين في الطب الشرعي في ألمانيا للتعامل مع الجهاز الحديث، مستوضحا عن الأسباب التي دفعت لتعطيل العمل بالجهاز ونقله إلى قسم آخر، رغم أهميته البالغة.


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