سؤال نيابي للحكومة: ما هي مؤهلات سفيرة الأردن في اليابان؟

وطنا اليوم-عمان:وجهت النائب في كتلة الإصلاح الدكتورة ديمة طهبوب سؤالا نيابيا تتساءل فيه عن مؤهلات الوزيرة السابقة لينا عناب والتي تم اختيارها مؤخرا سفيرة الأردن لدى اليابان.

يشار إلى أن تعيين عناب بمنصب سفيرة لدى اليابان أحدث جدلا واسعا في الأردن بسبب تقديمها لاستقالتها بعد أحداث سيول البحر الميت والتي راح ضحيتها أكثر من 21 طفلا.

تاليا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع : الأسئلة

رقم السؤال : ( )

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور ، وعملاً بأحكام المادة ( 125 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء .

نص السؤال:

1 - ماهي المؤهلات والخبرات التي تمتلكها لينا عناب لتعيينها سفيرة الأردن لدى اليابان؟

2 - كيف يتم ابتعاثها كسفيرة ترعى مصالح الأردنيين وسلامتهم في الخارج في الوقت التي استقالت من منصبها كوزير للسياحة بعد كارثة فقدنا فيها ارواح عدد كبير من طلبة المدارس ؟

3 - هل سبق لها وان عملت في اي مجال في السلك الدبلوماسي الخارجي ؟

ما هي الإجراءات والتنسيبات التي تمت واتخذت لتعيين لينا عناب سفيرا لدى اليابان ؟

4 - هل تم استثناء لينا عناب من أي شروط نص عليها نظام السلك الدبلوماسي الأردني عند اختيار وتعيين السفراء، وما هي هذه الشروط ؟

5 - كم عدد السفراء غير المسلكيين في وزارة الخارجية الأردنية، وكم تبلغ نسبتهم لكامل عدد السفراء ؟

واقبلوا الاحترام ،،،

النــائــب

د. ديمة طهبوب